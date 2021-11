Marano, dimentica di inserire freno a mano e marcia: l’auto di schianta contro i paletti e termina la sua corsa nel distributore

1.235 Visite

Dimentica di inserire freno a mano e marcia, l’auto si schianta contro i paletti che delimitano l’area in cui è ubicato il distributore di carburanti di via Lazio. E’ accaduto oggi, intorno alle 14, e poteva finire con un bilancio ben più grave. Solo per puro caso l’auto, di proprietà di un appartenente alle forze dell’ordine, in servizio presso la locale compagnia, non ha impattato contro altri veicoli. La persona che era alla guida della Giulietta aveva da poco parcheggiato in via Nuvoletta, dimenticando tuttavia di inserire freno a mano e marcia. Dopo pochi secondi, la vettura ha iniziato a muoversi fino a raggiungere l’incrocio tra via Nuvoletta e via Lazio, per poi terminare la sua corsa contro le tabelle pubblicitarie ed entrare nell’area adibita a distributore.













