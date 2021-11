Mugnano, Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e adolescenza: il primo appuntamento

92 Visite

Avrà inizio sul territorio di Mugnano la prima “Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e adolescenza” nella scuola “Stella Mattutina”, dove ci sarà anche la partecipazione delle istituzioni locali il Sindaco dott. Luigi Sarnataro, e Regionali, onorevole Giovanni Porcelli. La seconda giornata avrà luogo nella scuola “Maria Agostina”. Fiero di queste iniziative il Presidente dell’ AGE Mugnano e area nord Napoli Ambrosini Ciro, dichiara: “Saranno una serie di eventi dislocati in diversi plessi scolastici e comuni. Lo scopo principale di questa occasione è di dare modo e spazio ai bambini, per far conoscere le loro qualità e i loro valori, ma soprattutto un momento di condivisione e di collaborazione tra scuola – Istituzioni – Famiglia e nel sensibilizzare l’intera collettività, su questa ricorrenza”. Conclude ringraziando le Dirigenti scolastiche Annalisa Gargiulo e Giuseppina Fierro, Suor Andreina Rufino, il Direttivo Segretaria Elena Ciaramella e Vice Presidente Raffaele Carandente, Antonella Scancariello, Enrichetta Marrasco Andrea Cipoletta, Biagio Bove e tutte le Associazioni che hanno collaborato in questa meravigliosa iniziativa con amore passione per il proprio territorio.

