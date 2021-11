Regno Unito, approvata la pillola anti Covid

34 Visite

Il Regno Unito ha approvato l’uso della pillola anti-Covid molnupiravir, prodotta da Merck & Co (MSD fuori dagli Stati Uniti e dal Canada) in partnership con Ridgeback Biotherapeutics.

È il primo Paese al mondo a dare il via libera al farmaco antivirale per curare il Covid-19.

La Mhra, l’Agenzia del farmaco del Regno Unito, ha autorizzato la pillola per il trattamento della malattia da lieve a moderata negli adulti che sono risultati positivi al Coronavirus e presentano almeno un fattore di rischio di sviluppare la malattia in forma grave. Verrà commercializzato con il nome di Lagevrio.

Al momento molnupiravir resta in revisione presso altri enti regolatori internazionali, come la statunitense Fda e l’europea Ema. (L’Ema ha detto oggi che «gli studi suggeriscono che l’antivirale (…) può ridurre la capacità del coronavirus di moltiplicarsi nel corpo, prevenendo così il ricovero o la morte nei pazienti contagiati», e ha garantito di essere «pronta a fornire consulenza agli Stati membri affinché possano rendere disponibile questo nuovo trattamento per l’uso di emergenza, prima di un’autorizzazione all’immissione in commercio»).

In attesa delle possibili autorizzazioni da parte delle agenzie regolatorie, Merck ha dichiarato di prevedere la produzione di 10 milioni di dosi entro la fine dell’anno, e almeno 20 milioni nel 2022.

«Oggi è un giorno storico per il nostro Paese (nella lotta alla pandemia, ndr) perché il Regno Unito diventa il primo Paese al mondo ad aver approvato un antivirale contro il Covid-19 che può essere assunto a casa», ha detto Sajid Javid, ministro della Sanità del governo di Boris Johnson. L’accordo stipulato prevede la fornitura del farmaco per 480 mila persone nel Regno Unito.