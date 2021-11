La biologa Gallavoti da Floris: “La mutazione che può rendere insufficiente il vaccino”

106 Visite

I vaccini? Potrebbero non bastare. L’allarme arriva da Barbara Gallavotti. La biologa, negli studi di DiMartedì su La7, ha messo in guardia circa le nuove varianti del coronavirus: “I vaccini che stiamo usando sono di due tipi: uno che ha come principio attivo un pezzetto di mRna, l’altro di Dna”. Si tratta rispettivamente dei vaccini Pfizer e Moderna, nel primo caso, e Johnson & Johnson e AstraZeneca nel secondo. Entrambi, però, sono stati messi a punto a inizio pandemia. Ed è qui che subentra il problema. “Fino ad ora siamo stati fortunati, perché quei vaccini sono risultati efficaci anche per contrastare le varianti arrivate in seguito, ma – prosegue l’esperta in collegamento con Giovanni Floris – se arrivasse una nuova mutazione che cambia i connotati del virus, quei vaccini potrebbero non essere più sufficienti“.













