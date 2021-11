Giuseppe ALVITI (Forza Italia): Manfredi ha sottovalutato l’allerta meteo

305 Visite

Allerta meteo iniziano a registrarsi criticità allagamenti in alcuni punti della città a Napolii in Piazza Nazionale precisamente a via Rimini la peggior criticità tant’è stata chiusa al traffico veicolare e pedonale a causa di lampioni distaccati che solo per fortuna ha creato danni a cose e non si sono registrati morti.

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi si assuma le sue responsabilità, anche e in virtù che in via Chiatamone è crollato un muro di contenimento, ore 11.00. Ovviamente Allertata per il ripristino dello stato dei luoghi la Protezione civile

E siamo appena a metà giornata













