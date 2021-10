Il Napoli United strapazza l’Albanova e fa felice Diego junior

87 Visite

Il Napoli United sfodera una prestazione superlativa sul campo dell’Albanova, sconfitto con un perentorio 3-0. Per i “leoni” vanno a segno Giordano e Schinnea (nel primo tempo), entrambi ben assistiti da Navarrete, e Pelliccia nella ripresa. Vittoria mai in discussione: i multietnici dominano la gara fin dalle prime battute di gioco. Per il Napoli United è la quarta vittoria di fila, tre delle quali ottenute in campionato. In Coppa Italia, invece, gli uomini di Maradona junior – tornato in panchina dopo il lungo stop per squalifica – avevano affrontato e sconfitto l’Agropoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS