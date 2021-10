Palomba nuovo Prefetto di Napoli, gli auguri del sindaco di Calvizzano Pirozzi: “Instaureremo un rapporto di piena e forte collaborazione istituzionale”

65 Visite

Desidero augurare buon lavoro da parte mia, dell’Amministrazione e di tutto il paese al nuovo Prefetto di Napoli, Claudio Palomba. Con il Prefetto Palomba il Comune di Calvizzano instaurerá sin da subito un rapporto di piena e forte collaborazione istituzionale in continuità con quanto già fatto insieme al Prefetto Valentini. Forte della sua lunga e qualificata esperienza, Palomba, sono certo saprà dare un importante contributo alle nostre comunità locali. – lo afferma in una nota, Giacomo Pirozzi, Sindaco di Calvizzano.

Nel salutarlo, desidero ancora una volta rivolgere i miei più calorosi ringraziamenti al Prefetto Valentini per l’efficace azione svolta in questi anni di impegno e di lavoro a favore dell’area metropolitana di Napoli e per le encomiabili battaglie civili portate avanti volte al ripristino della legalità sui territori”, aggiunge Pirozzi.