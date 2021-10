Covid Sudafrica, no a vaccino Sputnik per rischio Hiv

93 Visite

Il Sudafrica non approverà per il momento il vaccino anti-Covid russo Sputnik V. L’agenzia del farmaco del Paese ha dichiarato che non darà il via libera per via di preoccupazioni legate a un possibile rischio aumentato di infezione da Hiv tra gli uomini. Timori basati su studi che hanno testato la sicurezza di una forma modificata di adenovirus, l’Ad5, vettore su cui si basa l’iniezione scudo russa.













