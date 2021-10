CHIAIANO: occultava la droga in nascondigli insospettabili. 41enne arrestato dai carabinieri

200 Visite

I carabinieri del nucleo operativo del vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Salvatore Di Guida, 41enne di Chiaiano già noto alle ffoo.

Durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di 81grammi di cocaina, di una stecchetta di hashish e oltre 3mila euro in contante ritenuto provento illecito.

Una parte dello stupefacente era nascosto in un cassetto creato ad arte nella parete dell’abitazione. L’unico modo per accedervi era un telecomando che attivava un congegno elettrico e faceva scorrere il cassetto.

La restante parte era in una botola nel pavimento, accessibile con un meccanismo a batteria.

Di Guida è ora in carcere, in attesa di giudizio.













