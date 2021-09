Medico da 50 anni, Mugnano festeggia il dottor Schiattarella

104 Visite

Brindisi per il dottor Vincenzo Schiattarella, classe 1943, che oggi riceve l’onorificenza dall’Ordine dei medici e chirurghi di Napoli per i 50 anni dal conseguimento della laurea. Dal 1971 è diventato medico e sul suo territorio di nascita, Mugnano, ha esercitato la professione di medico di famiglia fino alla pensione. Due figli medici e un figlio biologo hanno seguito le orme del padre nell’esercitare una professione a servizio della comunità.

I figli spiegano: “Da nostro padre abbiamo imparato il sacrificio e la perseveranza, studiare con passione e senza perdere tempo per raggiungere un obiettivo, lavorare con umanità per non dimenticare mai che i pazienti sono innanzitutto delle persone e tramandare questo amore per la medicina come amore per la vita in sé.” Il sindaco si congratula con il dottore nonché padre del presidente del consiglio comunale Pierluigi Schiattarella. “A nome di tutta la cittadinanza – spiega Luigi Sarnataro – ci uniamo a questa giornata di festa per Vincenzo, del quale apprezziamo anche l’impegno civile profuso per la città, e che testimonia la stima e l’affetto riconosciuti già da tempo ma oggi opportunamente premiati”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS