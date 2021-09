Draghi, via libera alla riforma del Catasto. Il premier: “Nessuno pagherà di più”, ma in pochi ci credono

106 Visite

Il premier ha affrontato il tema più atteso della conferenza stampa sulla Nadef: il catasto. Il presidente del Consiglio ha lasciato intendere che la riforma (presto o tardi) ci sarà e che avrà la sua cornice nelle legge delega per la riforma del Fisco. Queste le parole del premier: “Questo governo vuole fare una operazione di trasparenza: si arriva a determinare quelle che sono le rendite catastali attuali e si impegna a non cambiare assolutamente il carico fiscale del catasto, nessuno pagherò di più, nessuno pagherà di meno”. Una operazione che, a dire di Palazzo Chigi, non dovrebbe portare maggiori esborsi dalle tasche degli italiani. Ma c’è chi teme la trappola. Il primo a dare l’allarme in questo senso è stato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa: “Il Presidente Draghi conferma le indiscrezioni: la riforma fiscale conterrà – nonostante la decisione contraria del Parlamento e il no di tutto il centrodestra – l’intervento sul catasto, oggi respinto anche da Confcommercio. Ora diranno che è altra cosa, ma sono chiacchiere”.













