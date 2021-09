Comunali, Maresca: “Noi unica opportunità per Napoli, resto è minestra riscaldata”

57 Visite

“I sondaggi tra la gente, che sono quelli che contano, ci dicono che siamo sulla strada giusta. Le persone vogliono sicurezza e serenità per Napoli, vogliono un progetto nuovo e Catello Maresca sindaco. I cittadini hanno compreso che noi siamo l’unica vera opportunità per far rinascere la città, tutto il resto è una minestra riscaldata. Il 3 e il 4 ottobre i napoletani seguiranno il loro cuore: sceglieranno il cambiamento e la squadra di governo che può rappresentare davvero la svolta per il futuro di Napoli e quello dei nostri figli”. Così in una nota Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.













