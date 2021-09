Picchiato e ucciso durante una lite nel Casertano, fermato un giovane marocchino

99 Visite

Muore 36enne dopo una lite scoppiata davanti al bar in piazzetta. Un ragazzo di origini marocchine ha ucciso a calci e pugni un uomo di 36 anni di Cesa, uscito dal carcere solo qualche giorno fa. La vittima si chiamava Angelo Marino.

La rissa si è verificata all’esterno di un bar in piazzetta De Giorgi per futili motivi. L’omicida è in stato di fermo su disposizione della procura di Napoli nord ad Aversa: dopo essere fuggito in un primo momento, si è poi consegnato ai carabinieri della locale stazione intorno alle ore 4.













