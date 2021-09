Quarto: ladri di marmitte. Carabinieri arrestano 45enne

326 Visite

Continuano i furti del prezioso catalizzatore che si trova all’interno delle marmitte e continuano incessanti i servizi di prevenzione da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli.

Questa volta la ricerca del palladio avviene a quarto in un parcheggio di un centro Commerciale di via Masullo, sono le 19:00. A finire in manette per furto un 45enne di Pozzuoli già noto alle forze dell’ordine.

I Carabinieri della tenenza di quarto lo hanno bloccato mentre stava smontato la marmitta da un’auto di proprietà di una cliente del centro commerciale.

I Carabinieri hanno sequestrato non solo gli arnesi atti allo scasso che l’uomo possedeva ma anche l’auto con la quale il 45enne era arrivato al centro commerciale per compiere il reato.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio













