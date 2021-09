COMUNALI, MARESCA: “NEI PRIMI 100 GIORNI VAREREMO VIA DELL’ARTIGIANATO”

185 Visite

“Ho dedicato tutta la mia giornata agli artigiani di Napoli. Ho visitato botteghe, parlato con uomini che con le loro mani hanno fatto la storia del Made in Naples. Non possono e non devono continuare ad essere abbandonati. Servono iniziative che valorizzino il percorso degli artigiani di Napoli. Uno dei progetti che con la mia squadra approveremo nei primi 100 giorni di giunta, è la via dell’Artigianato di Napoli, un percorso che attraversi quartieri, strade, entrando nelle più disparate botteghe per non far morire decenni e decenni di storia senza dare manforte agli artigiani. Io ci sono e non è una promessa, è un impegno”. Lo dichiara Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.













