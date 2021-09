188 Visite

Cristina Toncu, 30enne residente nel Torinese, sognava un figlio col marito Stefan Sirbulet. Per questo si erano rivolti ad una clinica a Chisinau, in Moldavia (suo Paese d’origine), per provarci con la fecondazione assistita. Durante l’operazione di prelievo degli ovociti è andata in arresto cardiaco, poi il coma e la morte. Ora toccherà alla magistratura capire cosa è accaduto veramente.













