V Municipalità, Emanuele Papa (Prima Napoli): “Domani gazebo in via Scarlatti. Presenti con la forza delle nostre idee”

Napoli 18 settembre 2021 – “La lista “Prima Napoli è regolarmente in corsa per il parlamentino collinare. Abbiamo allestito un gazebo informativo al Vomero, in via Scarlatti, domenica 19 settembre, dalle 10:00 alle 19:00. La nostra idea di quartieri produttivi, sicuri e di qualità, verrà illustrata alla cittadinanza grazie alla passione e disponibilità dei nostri militanti. Partiamo dalla conoscenza della nostra tipicità e dalla nostra storia, per valorizzare ogni strada e peculiarità del Vomero e dell’Arenella”. Così in una nota il candidato presidente di Prima Napoli Emanuele Papa.













