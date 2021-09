Comunali, Maresca: “I giovani al centro del nostro programma”

136 Visite

“La mia presenza oggi a sostegno della campagna “Giovani Assenti” di Visionary, unico tra i candidati invitati, conferma la nostra attenzione per i giovani, vero motore della città. Agevolazioni per gli affitti agli under 35, spazi pubblici per studiare, orientamento lavorativo e consulenza psicologica: ho sottoscritto tutte le loro proposte, che verranno assorbite nel mio programma. Ringrazio i ragazzi per la loro capacità propositiva, di cui farò tesoro. È tempo di realizzare idee”. Lo scrive su Facebook Catello Maresca, candidato sindaco del centrodestra a Napoli.













