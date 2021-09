Welfare, Manzo (M5S): “Vinta battaglia sull’Isee”

127 Visite

Una modifica che illustra nel dettaglio la stessa Manzo: “Dopo una lunga battaglia sul tema, partita a metà giugno 2020 con un’interrogazione a mia prima firma, e tantissimi solleciti per accelerare le procedure, l’ISEE corrente diventa finalmente l’indicatore di riferimento per la certificazione dello stato attuale in caso di variazione del patrimonio delle famiglie italiane – afferma Manzo – Viene così sostituito, in caso di variazioni reddituali, l’ISEE ordinario che risalente ai due anni precedenti, e dunque prima della pandemia e della relativa crisi economica. Un provvedimento importantissimo che faciliterà l’accesso alle misure previste per tutti coloro che hanno registrato un peggioramento della propria situazione reddituale nell’anno corrente”. Queste le dichiarazioni deputata pentastellata, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto che, dal 1° settembre 2021, rende attuativa la misura.

“Un risultato che accolgo con grande soddisfazione, dopo aver presentato due interrogazioni a riguardo, numerosi solleciti e un colloquio sostenuto con il Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando – prosegue la parlamentare del M5S – Un capitolo chiuso nel migliore dei modi, ma insieme ai colleghi del MoVimento 5 Stelle continuerò a impegnarmi in prima linea per la tutela del bene comune e il rafforzamento delle politiche sociali”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS