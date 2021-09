Napoli: controlli alla movida. Carabinieri denunciano 6 persone. Ispezioni nei bar

82 Visite

Controlli alla movida dei quartieri spagnoli e del centro storico per i carabinieri della compagnia Napoli centro nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli.

Servizi mirati volti alla repressione dell’illegalità diffusa, al contrasto dello spaccio e dell’abuso di sostanze stupefacenti ed al controllo del rispetto della normativa in materia di contenimento della diffusione del covid-19.

Controllati 41 veicoli e identificate 77 persone, di cui 21 pregiudicati e 17 minorenni.

6 le denunce a piede libero. I Carabinieri della stazione quartieri spagnoli hanno denunciato una persona per evasione ed una per inosservanza del daspo urbano. I Carabinieri del Nucleo operativo della compagnia Napoli Centro hanno denunciato un uomo per inosservanza delle prescrizioni dell’avviso orale – era in compagnia di altri pregiudicati. 3, invece, i parcheggiatori abusivi denunciati.

Non sono mancati i controlli e le ispezioni negli esercizi commerciali. Il titolare di un bar di vico lungo teatro nuovo è stato sanzionato per 9mila euro, aveva impiegato 2 lavoratori “a nero” – l’attività è stata sospesa. 3mila e 500 euro la sanzione invece per il titolare di un altro bar di vico 2 porte a toledo – i Nas hanno sequestrato diversi chili di pane privi della prevista tracciabilità.













