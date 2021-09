Roberto D’Angelo candidato al consiglio comunale di Napoli

57 Visite

Si rafforza l’area moderata a sostegno di Catello Maresca Sindaco. La lista di Forza Italia per le elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre si arricchisce della candidatura al Consiglio Comunale di Roberto D’Angelo.

Imprenditore e pioniere della trasformazione digitale, D’Angelo è l’innovatore di un modo di fare impresa che coinvolge tutti i comparti produttivi, dal manifatturiero al turismo, dai servizi al commercio.

Impegnato da sempre nel settore sociale e nell’incubazione delle start-up, rivolge la sua attenzione soprattutto ai giovani, per la formazione di una classe dirigente locale e nazionale che sia in grado di costruire uno sviluppo sostenibile e inclusivo.

Ideatore di piattaforme di marketplace e di interscambio commerciale, mette a disposizione della città queste sue competenze, attraverso App innovative per la fruizione dei servizi offerti ai cittadini, un format che tende ad aggregare tutte le forza impegnate per il futuro di Napoli.

Con la sua storia professionale e personale, Roberto D’Angelo porta in Forza Italia, e nella coalizione che sostiene Catello Maresca, la grande capacità del dialogo e del confronto con gli ordini professionali, con le associazioni di categoria e con il mondo sociale, tutte categorie che in questi anni hanno trovato in lui un riferimento per affrontare le criticità legate allo sviluppo locale e settoriale.

“Sono grato dell’accoglienza ricevuta in Forza Italia dal presidente Antonio Tajani e dagli amici Fulvio Martusciello, Stefano Caldoro e tanti altri – dice Roberto D’Angelo. Stiamo costruendo una squadra competente e compatta, per dare maggiore forza alla candidatura di Catello Maresca Sindaco di Napoli e assicurare tutti i presupposti per la crescita del tessuto imprenditoriale del nostro territorio”.













