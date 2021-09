Marano, lunedì l’avvio dei lavori in via Recca: è chiusa da più di 6 anni

137 Visite

Forse una buona notizia, in mezzo a tanti disastri, c’è: inizieranno lunedì i lavori per il rifacimento e consolidamento del tratto di via Recca chiuso (per uno sprofondamento) ormai da circa sei anni. Ne dà comunicazione l’ufficio tecnico comunale. I lavori, finanziati con fondi ministeriali, sono affidati alla ditta Ipm.

Nessuna notizia invece sul fronte delle perdite idriche, i guasti non riparati e le altre strade, come via Vallesana, ancora parzialmente off limits. Non ci sono fondi, non c’è personale. Si attende l’approvazione del bilancio consuntivo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS