Marano, che combinazione! E’ l’avvocato Marciano il nuovo legale del Comune. Il suo nome circolava da settimane

Come volevasi dimostrare e come era stato ampiamente pronosticato dal nostro portale. Da quanto si apprende in queste ore da fonti comunali, è l’avvocato Raffaele Marciano (nella foto) il nuovo legale convenzionato con l’ente cittadino oggi diretto da una triade commissariale. Il nome di Marciano, che ha già collaborato in passato con il prefetto Basilicata, circolava ormai da settimane. Erano sorte polemiche di ogni genere, anche all’interno del mondo dell’avvocatura, sui criteri scelti per l’individuazione, molti dei quali posseduti solo da Marciano e pochi altri, almeno nel nostro circondario. La storia finisce qui? Forse no, si preannunciano infatti esposti e denunce all’autorità giudiziaria e al prefetto di Napoli. Marciano è sposato con una ex dipendente del Comune di Marano, che qualche tempo fa fu invischiato in una vicenda giudiziaria in un comune del Casertano.













