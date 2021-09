Bagnoli: rissa in discoteca. Chiusa per 10 giorni

82 Visite

Il Questore di Napoli, su proposta del Commissariato Bagnoli, ha disposto la sospensione per 10 giorni delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nonché della licenza di agibilità di pubblico spettacolo nei confronti di una discoteca di via Coroglio.

La notte del 27 giugno scorso, militari dell’Arma dei Carabinieri erano intervenuti nel locale per una rissa tra alcuni giovani che si erano fronteggiati colpendosi con sedie e bottiglie riportando diverse ferite.

Il provvedimento è dunque finalizzato a scongiurare un concreto pericolo per la pubblica sicurezza.













