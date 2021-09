Terza dose di vaccino, arriva l’ok del Cts dell’Aifa: si parte a fine settembre

110 Visite

Sì alla terza dose di vaccino contro il coronavirus, si comincia a fine settembre con i soggetti immunodepressi. E’ arrivato l’ok della Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) alla terza dose di vaccino anti-Covid, come apprende l’Adnkronos Salute da fonti qualificate. Si partirà a fine settembre con i pazienti immunodepressi (ad esempio i trapiantati, chi è in terapia oncologica o in trattamento per sclerosi multipla), ma il ‘booster’ riguarderà anche gli anziani in Rsa e gli operatori sanitari più a rischio di esposizione al contagio.













