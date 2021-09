Sicurezza sul lavoro, Manfredi: “Città normale passa per il rispetto dei diritti”

91 Visite

“Rivolgo un pensiero al lavoratore che ha perso la vita nel cantiere della metropolitana. Questa tragedia ci ricorda che, quando parliamo delle cose, dobbiamo parlare dalle persone. Sono le persone in carne ed ossa a costruire le gallerie, sono loro a guidare i treni, sono loro a fare sacrifici tutti i giorni per i cittadini. Il tema della sicurezza sul lavoro e del rispetto dei contratti deve essere sempre una priorità. Questa sensibilità si inserisce nella nostra idea di città normale, che funziona, in cui i diritti vengono tutelati”. Così il candidato sindaco di centrosinistra, M5S e forze civiche Gaetano Manfredi al confronto con la Uil Trasporti.













