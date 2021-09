Calvizzano, distribuzione pacchi alimentari agli aventi diritto per il mese di settembre

113 Visite

Si comunica alla cittadinanza che la sede del palazzetto dello sport denominato ‘’Pala – Raffaella’’ è il polo di consegna dei pacchi alimentari per il sostegno alle famiglie in difficoltà economiche. Il Comune di Calvizzano preparerà e distribuirà i pacchi ed effettuerà la consegna agli eventi diritto, per questa mensilità, il 10 e 13 Settembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 12.30. 𝗣𝗘𝗥 𝗜𝗡𝗙𝗢𝗥𝗠𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜: Per eventuali ulteriori info sulla distribuzione o per casistiche particolari contattare l’Ufficio Politiche Sociali, Tel. 081 712 0715-23.

Giacomo Pirozzi sindaco di Calvizzano.













