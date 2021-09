Mezza Marano ancora senza acqua, l’ultimo aggiornamento: individuata la perdita, si spera di risolvere per il primo pomeriggio

1.060 Visite

I lavori sono ancora in corso. Proseguono ininterrottamente dalla notte. Solo poco fa è stato individuato il punto in cui si è verificata la perdita. I tecnici comunali giunti ostentano un cauto ottimismo: la normale erogazione dovrebbe essere ripristinata, salvo ulteriori colpi di scena, tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. L’acqua, al momento, manca in mezza Marano, soprattutto al centro della città. Seguono ulteriori aggiornamenti.













