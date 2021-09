PRIMA NAPOLI: PRESENTI IN TUTTE LE MUNICIPALITÀ. LISTA RAPPRESENTATIVA DELLE ANIME DELLA CITTÀ.* 

151 Visite

“Siamo tranquilli e soddisfatti per il grande lavoro svolto. La lista “Prima Napoli” è presente al comune e in tutte le Municipalità e i nostri candidati rappresentano le tante anime della nostra città. La società civile ha risposto alla grande al nostro appello. Abbiamo candidato numerosi esponenti del mondo delle professioni con la disponibilità di avvocati, imprenditori, medici, studenti e operai. La voglia di cambiamento dopo anni di gestione disastrosa della sinistra ha ispirato I nostri candidati. Nelle Municipalità abbiamo presentato candidati presidenti nella prima, terza, quarta, quinta, sesta e ottava. Pronti per la campagna elettorale”. Così in una nota il consigliere regionale e coordinatore di Prima Napoli Severino Nappi.













