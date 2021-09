Solombrino: “Con noi né impresentabili né trasformisti, la nostra priorità è Napoli”

84 Visite

Depositata la lista, la candidata sindaco per l’Equità Territoriale di Pino Aprile ribadisce l’impegno nei confronti della città di Napoli, fuori dai giochi di palazzo e in un’ottica di reale risoluzione di questioni eternamente sospese a dispetto dell’alternarsi delle amministrazioni

Il Movimento 24 Agosto per l’Equità Territoriale di Pino Aprile ha presentato questa mattina la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Napoli di Rossella Solombrino, che dichiara:

«La lista che abbiamo presentato è in linea con l’ottica di un movimento che realmente si batte per il riscatto di Napoli ed è coerente con i nostri principi. Ci presentiamo con persone oneste, attivisti del movimento impegnati per un vero riscatto del Sud. Impresentabili e trasformisti non rientrano nel nostro orizzonte» assicura.

«Siamo fuori dai giochi di palazzo, non ci muove l’interesse per le poltrone -sottolinea Solombrino- non siamo interessati ai cambi di casacca demA, né ai rimpasti tra centrodestra e centrosinistra, volti a perpetuare uno stato di difficoltà della città cambiando solo il regista, ma affinché il film sia sempre lo stesso. Siamo gli unici che mettono al centro i temi importanti e che puntano a far rinascere la città».

Lista candidati Equità Territoriale

di nascita 1 Alifuoco Giulio Napoli NA 12/11/1950 2 Bianco Salvatore Napoli NA 26/02/1945 3 Cafararo Franco Napoli NA 23/07/1960 4 Cefaro Maria Cristina Napoli NA 11/02/1971 5 Conelli Enrico Napoli NA 07/03/1955 6 Cunti Francesca Napoli NA 24/07/1962 7 D’Arrigo Filippo Catania CT 26/02/1972 8 De Chiara Assunta Raffaela Mondragone CE 24/10/1962 9 De Micco Massimiliano Napoli NA 23/08/1973 10 De Novellis Anna Napoli NA 26/08/1956 11 Delli Paoli Angela Marcianise CE 03/06/1956 12 Di Monte Mario Napoli NA 18/04/1945 13 Esposito Paolo Napoli NA 04/03/1964 14 Fontana Giuseppe Napoli NA 29/10/1973 15 Franco Ciro Napoli NA 23/10/1948 16 Fulgione Rosa Maria Eboli SA 01/02/1995 17 Godano Cataldo Catania CT 11/11/1958 18 Iozzolino Italo Napoli NA 01/09/1971 19 Lo Russo Rocco Napoli NA 04/05/1999 20 Monaco Sonia Napoli NA 22/09/1963 21 Nannola Adelaide Napoli NA 28/03/1962 22 Pariota Anna Napoli NA 03/05/1988 23 Pepino Federica Napoli NA 23/04/1990 24 Picariello Stefania Avellino AV 05/11/1968 25 Sauzullo Procolo Pozzuoli NA 20/09/1953 26 Scognamiglio Marco Pompei NA 05/07/1990 27 Sommella Luigia Napoli NA 01/06/1959 28 Storace Maria Napoli NA 20/03/1935 29 Traino Wanda Napoli NA 30/04/1975

Commenti

