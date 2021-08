Percolato all’interno dell’isola ecologica di Qualiano, i chiarimenti di De Leonardis

178 Visite

Foto di percolato all’interno dell’isola ecologica di Qualiano, il sindaco Raffaele De Leonardis chiarisce la questione: “La scorsa domenica sono stato avvisato di un articolo che denunciava perdite di presunto percolato all’interno dell’isola ecologica di Qualiano. Già nel pomeriggio di domenica ho allertato i tecnici del comune e i rappresentanti della Multiservizi. Con loro e con l’assessore all’ambiente Elvira Di Nardo, lunedì ci siamo recati sul posto per capire la portata di quello che era stato fotografato”.

“Va premesso – continua De Leonardis – che questa amministrazione nel luglio 2018, con delibera di giunta, ha approvato un progetto per la realizzazione di una piattaforma, dedicata al trasbordo dei rifiuti urbani tra i mezzi navetta e i mezzi che poi trasportano i rifiuti agli impianti. Fino ad allora – come riportato anche da diversi articoli di cronaca – il trasbordo dei rifiuti e la conseguente eventuale perdita di percolato avveniva in strada e nel centro abitato, mettendo in pericolo l’incolumità dei cittadini”.

“Ciò che è stato fotografato all’interno dell’area della piattaforma sarebbe una piccola perdita di percolato proveniente dalla pressa che conteneva rifiuti indifferenziati in attesa del trasbordo nel mezzo che si è occupato poi della consegna dei rifiuti nell’impianto finale”, dichiara il sindaco che rivela:

“Nella piattaforma – proprio per questo – sono presenti dei pozzetti di raccolta che, durante il sopralluogo coi tecnici, abbiamo provveduto anche a manutenere ed a ripulire. In quei pozzetti, semestralmente vengono effettuate anche le analisi delle acque, che hanno dato sempre esito negativo.

“Inoltre, la macchia che si vede nelle foto non rappresenta la reale quantità di percolato. Quella macchia – come da rilievi dei tecnici – è infatti interessata da una grossa quantità di acqua che è stata gettata sopra il liquido. Anche ad occhio nudo si possono distinguere diverse intensità di colore, segnale della presenza dell’acqua”

“In conclusione – chiosa De Leonardis – ho chiesto a tutti coloro che sono intervenuti sul posto, una relazione tecnica affinché siano agli atti tutte le operazioni effettuate. Atti che saranno a disposizione di chiunque voglia consultarli”.

LINK ALLA VIDEO INTERVISTA CHE APPROFONDISCE LA QUESTIONE >> https://www.facebook.com/sindacodeleonardis/videos/408665870589164













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS