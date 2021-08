Marano, il 26 agosto l’incontro tra dirigenti scolastici e commissari alla guida del Comune

67 Visite

Dopo mesi di silenzio e di chiusura nel palazzo finalmente la triade prefettizia chiama a un tavolo tecnico operativo i Dirigenti Scolastici del territorio di Marano, la riunione si terrà giovedì 26 agosto nei locali dell’ente comunale. Sembrava che i commissari avessero deciso di governare la complicata macchina comunale da soli senza interagire con le agenzie socio-economiche-culturali presenti sul territorio e la cosa sembra alquanto bizzarra.

In quanto, governare una città come Marano in dissesto finanziario, con poche risorse economiche e umane con una seria di problematiche di difficile soluzione senza interloquire con la società civile, economica e culturale della città sarebbe stato come dire alla collettività di arrangiarsi. Lasciare una comunità nella maggior parte composta da gente laboriosa, onestà e moralmente sana da sola senza punti di riferimento istituzionali significava offendere ancor più la parte sana di Marano già profondamente mortificata dal quarto scioglimento del Consiglio Comunale per mafia.

La notizia dell’incontro dei commissari con i Dirigenti Scolastici per mettere a punto un calendario di interventi per mettere in condizioni ottimali l’apertura del nuovo anno scolastico é salutato con entusiasmo. Con la speranza che questo incontro sia il primo di tanti altri incontri con tutte le realtà socio-economiche-culturali maranesi nella consapevolezza che solo l’interazione di tutte le forze presenti sul territorio potrà ridare alla comunità maranese una parvenza di normalità.

Michele Izzo













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS