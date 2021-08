Guasto sulla rete idrica a Caivano, manca l’acqua nelle cittadine di Casoria e Cardito

498 Visite

COMUNICATO DEL SINDACO DI CASORIA RAFFAELE BENE:

A causa di un grave ed improvviso guasto sulla condotta regionale, in zona Caivano, diverse città della provincia di Napoli, ivi compresa Casoria, stanno subendo una consistente riduzione o mancata erogazione di acqua.

COMUNICATO DEL SINDACO DI CARDITO GIUSEPPE CIRILLO:

Questo mio post è per informare i cittadini carditesi che l’improvviso disservizio dell’erogazione idrica è dovuto ad una rottura della condotta idrica principale all’altezza del Comune di Caivano. Il disservizio riguarda anche molti comuni limitrofi e a noi sindaci ancora deve arrivare nessuna comunicazione ufficiale dall’ente preposto alla gestione della rete idrica regionale. Mi sono premurato di chiamare direttamente in Regione Campania dove mi hanno reso edotto del problema. Si tratta di una rottura importante della condotta principale e che la squadra di manutenzione è già all’opera per il ripristino in tempi celeri, anche se da un colloquio informale hanno fatto già capire che con molte probabilità il bypass idrico sarà completato entro questa notte. Ci tengo a precisare che la rottura è stata improvvisa e che nessun organo istituzionale poteva prevederlo pertanto non ci è stato possibile diramare alcun avviso. Prego i miei concittadini di avere pazienza e aspettare che tutto ritorni alla normalità.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS