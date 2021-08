Fumo e puzza a Vilarricca, ieri sera incendio di rifiuti in via San Francesco a Patria

125 Visite

“Gentile redazione, le scrivo da Villaricca. Per la seconda volta in tre giorni assisto a questa nuvola che si forma sistematicamente attorno alle ore 19, e che mi fa temere ad un incendio di spazzatura. Ipotizzo che sia la zona di via San Francesco a Patria, in direzione del Parco Commerciale Grande Sud. Aggiungo che ieri sera, mentre stendevo i panni (sa, sono vedovo e solo e questa attività la curo io) ho cominciato ad avvertire puzza di spazzatura bruciata e subito ho dovuto chiudere balconi e finestre. Per le opportune segnalazioni alle autorità competenti. Grazie.”













