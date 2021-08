Napoli al voto: Vomero-Arenella, il borsino delle candidature a presidente di Municipalità

88 Visite

Napoli, 22 agosto– Le diverse coalizioni dei candidati a sindaco di Napoli sono alle prese con le candidature per le presidenze di Municipalità. Su quella più popolosa, quella del Vomero-Arenella con i suoi 120mila abitanti, il quadro di aspiranti presidenti si inizia finalmente a delineare. E andrà risolvendosi entro la prossima settimana.

Non è passata inosservata agli osservatori più attenti, infatti, la firma di Cinzia Del Giudice, consigliere di municipalità uscente, al comunicato stampa del movimento ecologista Davvero, che sancisce così il suo sostegno alla candidatura dell’ex sindaco e governatore Antonio Bassolino. Il gruppo di Davvero, capeggiato dal consigliere comunale uscente Stefano Buono e dall’assessore ai trasporti Marco Gaudini– fresco di candidatura al consiglio comunale per Bassolino- dovrebbe esprimere come candidato presidente di municipalità dei neobassoliniani proprio la Del Giudice. Per il centrosinistra è invece derby tra il presidente uscente del Consiglio Comunale cittadino, Sandro Fucito, di Sinistra Italiana e Rino Nasti, consigliere, sempre sulla Quinta Municipalità, di Europa Verde, nonché vicino al consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

C’è poi il nodo del candidato di Alessandra Clemente. Se l’indiscrezione raccontata dall’edizione napoletana di Repubblica non dovesse avverarsi- ovvero di un accordo Bassolino-Clemente sulle municipalità, data la difficoltà della delfina del sindaco de Magistris a formare le liste per tutti e dieci i parlamentini- Alessandra Clemente potrebbe candidare a presidente della municipalità Vomero-Arenella il fratello Francesco Clemente. Il quale- attivo nel volontariato con l’associazione antimafia Libera e membro di Napoli 2030, associazione che dovrebbe dar vita ad una lista civica a sostegno della candidatura della Clemente- si ritroverebbe così un seggio (quasi) blindato almeno come consigliere di quartiere. Acque ancora in alto mare, invece, per il centrodestra dove la candidatura a presidente potrebbe essere espressione di una delle liste civiche di Catello Maresca o in alternativa di Fratelli d’Italia.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright Emiliano Caliendo, Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS