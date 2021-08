Riparte il campionato, domani esordio al San Paolo per gli azzurri. Ecco le probabili formazioni

85 Visite

NAPOLI – Nel Napoli Spalletti vuole capire come effettivamente stia Lozano, arrivato tardi e ad un mese dall’incidente al volto, con trauma: Politano è in vantaggio. Zanetti debutta in A con il Venezia con il dubbio nel tridente tra Johnsen (favorito) e Okereke.

Probabili formazioni

Domani, Stadio Maradona, ore 20,45

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Ospina, Marfella, Rrahmani, Malcuit, Juan Jesus, Zanoli, Fabian Ruiz, Palmiero, Machach, Lozano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Demme, Ghoulam e Mertens. Squalificati: -. VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Ebuhei, Caldara, Ceccaroni, Schnegg; Crnigoj, Peretz, Heymans; Sigurdsson, Forte, Johnsen. Allenatore: Zanetti. A disposizione: Bertinato, Svoboda, Molinaro, Tessmann, Dezi, Fiordilino, Karlsson, Busio, Bjarkason, Galazzi, Di Mariano, Okereke. Indisponibili: Ala-Myllymaki, Lezzerini. Squalificati: Aramu, Mazzocchi, Modolo, Vacca. ARBITRO: Aureliano di Bologna

Guardalinee: Imperiale e Bercigli

Quarto Uomo: Cosso

Var: Di Paolo

Avar: Peretti

TV: Dazn Fonte Corriere dello Sport.













