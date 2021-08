In Campania arrivano le prime 5 famiglie da Kabul, ci sono anche dei bambini

123 Visite

In Campania arrivano 5 famiglie fuggite da Kabul. Dopo una quarantena di dieci giorni, i profughi in fuga dai talebani saranno accolti nelle strutture di vari comuni della regione. Gli arrivi potrebbero aumentare nelle prossime settimane

Cinque famiglie afghane, per un totale di circa 30 persone, tra adulti e bambini, sono attese in Campania, dove saranno ospitate prima al Covid Center di Ponticelli per effettuare la quarantena di 10 giorni e poi in strutture protette. L’arrivo dei primi profughi Afghani in Campania è previsto per l’inizio della prossima settimana.













