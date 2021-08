Covid, la Sicilia evita la zona gialla e l’Italia resta bianca

57 Visite

La Sicilia evita il “giallo” in extremis e tutta l’Italia resta in “bianco”. Rimane comunque alta l’attenzione sui contagi ma soprattutto sull’impatto dei positivi nel sistema sanitario. I valori stabili registrati nei reparti di terapia intensiva (10%) e area medica (17%) hanno indotto il governo Draghi a non assumere ordinanze restrittive almeno per il momento. L’isola “bianca” sarà monitorata e alla fine della prossima settimana, in base agli indicatori, si vedrà. Un sospiro di sollievo soprattutto per ristoratori, titolari di bar e pub, che già si preparavano alla stretta, nonostante il passaggio in “giallo” non sarebbe stato comunque drastico. Anche Sardegna e Calabria, rischiano di comunicare il mese di settembre con misure più restrittive.













