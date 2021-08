Afghanistan, a Kabul ancora morti nella calca. I talebani avrebbero bruciato una donna

123 Visite

Le luci dei riflettori sono puntati sulla capitale afghana ma ci sono evacuazioni in corso a Herat, Mashhad e in altre province. Sono le parole di Kirsten Fontenrose, ex membro dell’intelligence Usa e ora analista per il think tank americano Atlantic Council. Attori non governativi – e dunque contractors – stanno assumendo un ruolo più importante per questioni di rapidità e a causa degli “ostacoli che il governo deve superare da un punto di vista di burocrazia e regolamenti”, dice Fontenrose.

Joe Biden e Mario Draghi, nel loro colloquio telefonico, hanno sottolineato l’importanza di proseguire con uno “stretto coordinamento” tra il personale militare e civile americano e italiano a Kabul: “stanno lavorando senza sosta per evacuare i propri cittadini e gli afghani che hanno coraggiosamente sostenuto la Nato”, si legge in una nota della Casa Bianca, nella quale si evidenzia anche “l’opportunità per il G7 di pianificare nel prossimo summit virtuale dei leader un approccio comune sull’Afghanistan”.

Almeno tre morti all’aeroporto di Kabul

La situazione allo scalo della capitale è peggiorato nelle ultime ore. Sarebbero morte almeno tre persone. “Pandemonio assoluto” e “almeno tre” corpi senza vita: è la testimonianza sul terreno di Sky News. I soldati britannici cercano di aiutare uomini, donne e bambini stretti nella calca di chi tenta disperatamente di entrare nello scalo. Gli stessi talebani, chiarisce Sky, “sono stati molti cooperativi”, portando via i corpi.

Si susseguono le notizie terribili e raccapriccianti sulle violenze dei talebani contro le donne, diffuse dalle attiviste da tutto il mondo per sensibilizzare la comunita’ internazionale sulle drammatiche prospettive per la popolazione femminile dell’Afghanistan. Circola in particolare, veicolata da una giudice afghana che vive negli Stati Uniti, la storia di una donna che sarebbe stata bruciata dai combattenti talebani non soddisfatti di quello che aveva cucinato per loro. A riferirla sono diversi media britannici, a partire da Sky news.













