Baia Felice, malore dopo il bagno: muore sulla spiaggia

Come riportato da “Caserta News”, un uomo di 50 anni stava trascorrendo una giornata al mare in famiglia quando dopo aver fatto il bagno in acqua ha accusato un malore. In pochi secondi si è accasciato sul bagnasciuga e per lui non c’è stato nulla da fare. La morte è sopraggiunta in pochi minuti. E’ successo a Baia Felice nelle prime ore di oggi pomeriggio.

Il personale del lido e alcuni bagnanti presenti sul posto hanno cercato in tutti i modi di rianimarlo anche con l’ausilio del 118 arrivato dopo pochi istanti ma hanno potuto soltanto constatare la morte dell’uomo.













