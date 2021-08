Migranti, rave party e mense, Lamorgese attaccata da tutti. “Non è all’altezza”

100 Visite

Dopo la questione migranti e quella delle mense vietate ai poliziotti senza green pass, ora i fari sono puntati su Valentano, il comune del Viterbese nei pressi del lago di Mezzano, dove è annegato un ragazzo, e dove sono arrivate cinquemila persone da tutta Europa, alcune delle quali si trovano adesso in ospedale in coma etilico. A destare preoccupazione è la situazione sanitaria dal momento che è già stato registrato anche un caso positivo al Covid e se ne temono altri. I residenti, oltre a contestare la musica a tutto volume, raccontano di aver visto cani morti sotto il sole. Il leader della Lega, quello di Fratelli d’Italia, ma anche il Pd e Forza Italia sollevano dubbi sulla gestione dell’ordine pubblico e tutte le accuse sono rivolte al Viminale. “Lamorgese, dove sei?”, chiede Giorgia Meloni.

“Migliaia di persone restano assembrate senza autorizzazione: è uno schiaffo al buon senso e agli italiani che rispettano le regole”, dice il leader della Lega che accusa il Viminale di immobilismo. Anche Giorgia Meloni segnala che il rave prosegue da cinque giorni “tra droga, alcol e illegalità. Nonostante ci sia anche un morto ventiquattrenne, nessuno è ancora intervenuto a sgomberare il campo. Le immagini dell’accampamento allestito alle porte della cittadina, provocano la reazione di Forza Italia. “Il rave party di Valentano si è trasformato in una zona franca inaccettabile”, commenta Annagrazia Calabria. La deputata azzurra sottolinea la necessità di un intervento dello Stato “a tutela della legge e della salute pubblica” perché aggiunge “le regole di prevenzione del Covid non ammettono deroghe”. Anche il Partito democratico, con il deputato Luca Siani, contesta il ministro: “C’è stata una grave inadempienza da parte del Ministero dell’Interno. È inammissibile che da giorni migliaia di giovani stiano vivendo nella totale illegalità con conseguenze drammatiche. Il ministro Lamorgese e il sottosegretario leghista con delega alla pubblica sicurezza Nicola Molteni hanno gravi responsabilità su ciò che è accaduto e sta continuando ad accadere”. La ministra mattarelliana per eccellenza, questa volta, è nel mirino di tutti.













