Covid, un bambino su cinque ha sviluppato miopia durante il lockdown

Ebbene in quei mesi, il 19,5% dei 709 ragazzi coinvolti nell’indagine permanente, quasi uno su cinque, ha ricevuto una diagnosi di miopia. I dati, pubblicati sul British Journal of Ophtalmology, segnalano dunque un’impennata rispetto ai mesi precedenti. Ad esempio, per i bambini di 6 anni si è passati da un’incidenza del 17% in un anno prima della pandemia e delle misure a cui siamo stati sottoposti al 28% del 2020. Non a caso, è crollato il tempo trascorso all’aperto: da un’ora e un quarto a 24 minuti al giorno. Mentre di fronte allo schermo i bambini ci sono rimasti ben 7 ore dalle 2,5 precedenti, anche a causa della didattica a distanza.

Sono ovviamente fattori che possono aver influito in maniera decisiva in questo aumento. Secondo Matteo Piovella, della Società italiana di oftalmologia (Soi) sentito da Repubblica, «la luce del Sole ha un meccanismo positivo che previene la miopia. E gli schermi affaticano i meccanismi di accomodamento dell’occhio responsabili della messa a fuoco». Per questo occorre tenere lo schermo ad almeno 40 centimetri di distanza, fare una pausa anche molto breve ogni 20-30 minuti, guardando lontano.