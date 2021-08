Comunali, fondi. Varriale (Moderati): “Mai più costretti a penalizzare i servizi per garantire le elezioni”

74 Visite

“Il fatto che non ci siano soldi per pagare gli impiegati alle prossime elezioni e che sia necessario ricorrere in emergenza alle casse degli straordinari dei dipendenti comunali è un ulteriore indice che fotografa il triste epilogo dell’attuale amministrazione. La democrazia va sostenuta. Il momento elettorale è importante per i cittadini, così come la necessità di interventi straordinari per un’ottimale erogazione dei servizi. Questo è uno dei tanti motivi che evidenzia quanto per Napoli sia importante eleggere un sindaco con doti ed esperienza amministrativa come Gaetano Manfredi”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS