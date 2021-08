Gdf San Giorgio a Cremano-Portici-Ercolano: è Antonio Di Gesù il nuovo comandante

Il Capitano, dal 23 agosto, sostituirà il Maggiore Raffaella Frassine che lascia la Compagnia, dopo 4 anni, per trasferirsi presso il Nucleo di Polizia Economica e Tributaria di Roma.

In questi anni, a San Giorgio a Cremano il Maggiore e i suoi uomini hanno compiuto importanti operazioni contro l’illegalità, anche con sequestri di beni importanti.

L’apporto dato dal Comandante Frassine è stato fondamentale per la nostra città, soprattutto per quel che riguarda reati economici e finanziari. Fin dal primo giorno in cui arrivò nel Vesuviano, il Maggiore ha sempre mostrato grande professionalità, unita ad una grande disponibilità e ad una evidente umanità.