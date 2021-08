Bacoli, posto sotto sequestro un lido di Miseno

316 Visite

È stato posto sotto sequestro un lido balneare di Miseno. Esercitava l’attività in una struttura abusiva, realizzata in spiaggia, senza alcuna autorizzazione urbanistica. È incredibile. Ringrazio la Capitaneria di Porto di Baia, ed il comandante Paolo Rinaldi, per l’operazione di ripristino della legalità sul nostro litorale. Un’azione necessaria, sempre più necessaria. E che continueremo a sostenere, al fine di difendere le spiagge ed il mare della città. Perché non può esistere alcuno sviluppo sostenibile, e nessun turismo di qualità, senza un’imprenditoria sana che sappia investire nel rispetto delle regole. Bisogna essere rigorosi. E fare rete tra tutte le istituzioni del territorio. Insieme, per Bacoli. Un passo alla volta.

Josi Gerardo Della Ragione sindaco di Bacoli.













