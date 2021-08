Sparatoria ai Quartieri Spagnoli: blitz della polizia. Arrestati minorenni

97 Visite

E’ in corso, questa mattina, nel capoluogo partenopeo, un’operazione della Polizia di Stato coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia presso il Tribunale di Napoli e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, tesa alla cattura dei presunti responsabili dell’esplosione dei colpi d’arma da fuoco avvenuta il 16 giugno scorso nei Quartieri Spagnoli in cui sono stati feriti 2 passanti.













