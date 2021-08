Moderati. Vincenzo Varriale: “Crediamo nell’impegno delle donne in politica. Pronte le liste per il Comune e per le dieci Municipalità”.

“Alle prossime valorizzeremo l’impegno delle donne in politica. Tra le nostre candidate: Anna Aiello, dottore commercialista e revisore dei conti; Valentina Mazzola, sociologa e pedagogista, già Assessore a Boscoreale e Cinzia Sabatino, dirigente Area crediti di Banca Intesa. Questi alcuni dei nomi nelle nostre liste che, in accordo con il candidato a sindaco Manfredi, saranno annunciate il prossimo 6 agosto.

I Moderati saranno presenti a Torino, Milano, Roma e al Comune di Napoli in tutte e dieci le Municipalità. 340 i candidati del simbolo “Moderati con Manfredi”. Dal primo momento, infatti, abbiamo creduto nell’autorevole figura del Professor Gaetano Manfredi, uomo di sintesi e con una visione reale per il futuro della nostra amata città. Come Moderati faremo la nostra parte puntando in modo particolare su lavoro, turismo e sicurezza. Siamo convinti che, insieme a tutta la coalizione, vinceremo al primo turno”.