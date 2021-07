2.220 Visite

Tutta la comunità di Mugnano prega per Saverio, 16enne gravemente ferito in un incidente stradale. I fatti sono avvenuti a Varcaturo. Il giovane era con i suoi amici in sella ad uno scooter. Attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata presso l’ospedale di Giugliano. La triste notizia è stata diffusa sui social. “Mugnano Libera si unisce alla preghiera per un ragazzo di 16 anni della nostra comunità. E’ un mio ex alunno, gravemente ferito in un incidente stradale. Ai genitori la nostra vicinanza. Forza Saverio. Andrea Cipolletta. Foto di Marco Salicetti“. Così scrive un ex docente del ragazzo.













