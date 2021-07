Ultim’ora, incidente sull’Asse Mediano: morto un ciclista

567 Visite

La strada statale 162 NC “Asse Mediano” è provvisoriamente chiusa in direzione Villa Literno a causa di un incidente avvenuto al km 23,400. Per cause in corso di accertamento, un furgone e un ciclista sono entrati in collisione e, nell’impatto, quest’ultimo ha perso la vita. Sul posto le forze dell’ordine. È presente anche una squadra di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.













Commenti

