Premio Terra Viva: a Qualiano arrivano Cafiero de Raho e la Di Mauro

E’ tuttora in corso, nel piazzale Gabriele D’Annunzio del comune di Qualiano, la quarta edizione del premio nazionale “Terra Viva, dalla parte della legalità”. Tra i premiati il procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, Nicola Mannino, presidente del Parlamento della legalità internazionale e il giornalista Luigi Pelazza. Il premio si sviluppa in una tre giorni organizzata – con la collaborazione delle amministrazioni locali – nei comuni di Qualiano, Giugliano e Quarto. Ospiti dell’evento i sindaci Raffaele De Leonardis, Nicola Pirozzi e Antonio Sabino. Sul palco anche il pm Maria Di Mauro, per anni in forza alla Dda di Napoli, che sarà premiata nella giornata di lunedì a Quarto. Sull’ipotesi di riforma del Csm e dell’ordinamento giudiziario, il procuratore Cafiero de Raho ha rimandato ogni commento alla prossima settimana: “Dirò quel che penso nel corso dell’audizione di martedì”.













